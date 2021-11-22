ماكينة تشكيل الاكواب الورقية (60 الى 65 كوب/الدقيقة) 🔥 ⚙. ألية التشغيل: - = يتم التصنيع من خلال تغذية الماكينة بالورق . 🆗 = تلتف كل قطعة ورق مروحية حول عمود دوراني وتلتحم بالموجات الفوق الصوتية . 💯 = يوجد لفافة ورقية من الجهة الأخرى تستخدم لتكوين قاعدة الكوب .✅ = ننتقل لمرحلة تشكيل حافه للكوب الورقي بواسطة ثني حافة الكوب. ✅ = يتم معالجة ورق المقبض في لفة مخصصة لها مثل ورقة القاع التي نستخدمها ، ولها وظيفة قطع القالب الأوتوماتيكية. ⚙✅ ***الماكينة مصنوعة من الاستانلس .👌✅ ⚠️فيديو توضيحي للمعد