(للبيع)
|ماكينة تشكيل الاكواب الورقية (60 الى 65 كوب/الدقيقة) 🔥 ⚙. ألية التشغيل: - = يتم التصنيع من خلال تغذية الماكينة بالورق . 🆗 = تلتف كل قطعة ورق مروحية حول عمود دوراني وتلتحم بالموجات الفوق الصوتية . 💯 = يوجد لفافة ورقية من الجهة الأخرى تستخدم لتكوين قاعدة الكوب .✅ = ننتقل لمرحلة تشكيل حافه للكوب الورقي بواسطة ثني حافة الكوب. ✅ = يتم معالجة ورق المقبض في لفة مخصصة لها مثل ورقة القاع التي نستخدمها ، ولها وظيفة قطع القالب الأوتوماتيكية. ⚙✅ ***الماكينة مصنوعة من الاستانلس .👌✅ ⚠️فيديو توضيحي للمعد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|27/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112850
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