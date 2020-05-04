ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 60الى80 كوب/الدقيقة) - تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية ( دوبل , سينجل و اكواب ايس كريم ) - يتم التصنيع من خلال تغذيه الماكينة بالورق , - تلتف كل قطعه ورق مروحية حول عمود دوراني ويتم اللحام بالموجات الفوق صوتية , - يوجد لفافة ورقية من الجهه الأخرى تستخدم لتكوين قاعدة الكوب , - ثم ننتقل لمرحلة تشكيل حافه للكوب الورقى بواسطة ثني حافة الكوب . 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078