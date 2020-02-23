(للبيع)
|ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 60الى80 كوب/الدقيقة) - تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية ( دوبل , سينجل و اكواب ايس كريم ) - يتم التصنيع من خلال تغذيه الماكينة بالورق , - تلتف كل قطعه ورق مروحية حول عمود دوراني ويتم اللحام بالموجات الفوق صوتية , الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا روي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|257 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053894
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