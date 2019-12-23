(للبيع)
|ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 60الى80 كوب/الدقيقة) - تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية ( دوبل , سينجل و اكواب ايس كريم ) - يتم التصنيع من خلال تغذيه الماكينة بالورق , - تلتف كل قطعه ورق مروحية حول عمود دوراني ويتم اللحام بالموجات الفوق صوتية , الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 الفيس بوك: العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|جمهورية مصر العربية - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري.- كفرالشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|745 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046309
863 جنيه
852 جنيه
852 جنيه
857 جنيه
417 جنيه
872 جنيه
851 جنيه
857 جنيه
852 جنيه
852 جنيه
897 جنيه
667 جنيه
852 جنيه
852 جنيه
5,872 جنيه