(للبيع)
|ماكينة تشكيل الاكواب الورقية من 90 الي 100 كوب / دقيقة آلة تشكيل الكوب الورقي بالسرعة العالية تأتي مع اثنين من turnplate الآلة كلها تعتمد نظام التزييت الأوتوماتيكي ، مما يجعل جميع الأجزاء الميكانيكية تعمل بشكل أكثر سلاسة. ختم الجانب الكوبي مصنوع من قبل سويسرا Leister سخان لضمان ثبات الختم الجانبي ، الختم السفلي من قبل جهاز الهواء الساخن في سويسرا ليستر .Cobb top curling. 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|تقسيم المحافظه الجديد برج الجوهري- كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058883
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