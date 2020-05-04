ماكينة تشكيل الاكواب الورقية من 90 الي 100 كوب / دقيقة آلة تشكيل الكوب الورقي بالسرعة العالية تأتي مع اثنين من turnplate الآلة كلها تعتمد نظام التزييت الأوتوماتيكي ، مما يجعل جميع الأجزاء الميكانيكية تعمل بشكل أكثر سلاسة. ختم الجانب الكوبي مصنوع من قبل سويسرا Leister سخان لضمان ثبات الختم الجانبي ، الختم السفلي من قبل جهاز الهواء الساخن في سويسرا ليستر .Cobb top curling. 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078