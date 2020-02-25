ماكينة تشكيل الاكواب الورقية من 90 الي 100 كوب / دقيقة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية من 90 الي 100 كوب / دقيقة - في كفر الشيخ مصر

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ماكينة تشكيل الاكواب الورقية من 90 الي 100 كوب / دقيقة آلة تشكيل الكوب الورقي بالسرعة العالية تأتي مع اثنين من turnplate 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🏢 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس ايجيبت
التليفون: 00201001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- 01018890010
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/2/2020
رقم الإعلان: 2054142
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

(للبيع)

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 295 م امامي ومدخل خاص +حديقة عباره عن : (3 ن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

15,000,000 جنيه

25/2/2020
صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

(للبيع)

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 295 م امامي ومدخل خاص +حديقة عباره عن : (3 ن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

15,000,000 جنيه

25/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: محاسب قانوني - محاسب ضرائب للعمل بالمملكة العربية السعودية

مطلوب فورا: محاسب قانوني - محاسب ضرائب للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

المقابلة الاحد 2020/3/1 الساعة 9 صباحا العنوان: الدقي -٣شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور الت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

المقابله الأحد 1/3/2020 – الساعه 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: محاسبين

محاسبين

(فرصة عمل)

شركة صناعية كبرى تطلب محاسبين خبرة 3 سنوات إجادة اللغة الانجليزية يفضل ساكنى 6 اكتوبر.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

المقابله الأحد 1/3/2020 – الساعه 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدو.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/2/2020
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صورة الاعلان: خدمة عملاء

خدمة عملاء

(فرصة عمل)

خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 3000جنيه – شباب وبنات – طلاب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

25/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

المقابله الأحد 1/3/2020 – الساعه 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدو.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: مندوب مبيعات - مشرف مبيعات - بائع جملة للعمل بالمملكة العربية ا

مطلوب فورا: مندوب مبيعات - مشرف مبيعات - بائع جملة للعمل بالمملكة العربية ا

(فرصة عمل)

المقابلة الاحد 2020/3/1 الساعة 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدرسات لمركز تعليمى بالدوحه

مطلوب مدرسات لمركز تعليمى بالدوحه

(فرصة عمل)

مطلوب مدرسات لمركز تعليمى بالدوحه جنسيات اردنيه - جزائرية كيمياء - فيزياء - أحياء - رياضيات - بيول.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه ( الرياض ) : معلم بيتزا وفطائر بالشروط الأتيه : * خبرة فى .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

المقابله الأحد 1/3/2020 – الساعه 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدو.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: خباز افرنجي للعمل في ابها بالمملكة العربية السعودية

مطلوب فورا: خباز افرنجي للعمل في ابها بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

المقابلة الاحد 2020/3/1 الساعة 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله

(للبيع)

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله تستخدم في صناعة غطاء الكوب الورقي وغطاء الايس كري.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

752 جنيه

25/2/2020
صورة الاعلان: العسل الملكي الحل السحرى للسعادة الزوجية

العسل الملكي الحل السحرى للسعادة الزوجية

(للبيع)

العسل الملكي الخاص هو احدى منتجات شركة العسل الملكية التي انتجته بعد عدة دراسات علمية وعملية والاقتد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/2/2020
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