(للبيع)
|ماكينة تشكيل الاكواب الورقية من 90 الي 100 كوب / دقيقة آلة تشكيل الكوب الورقي بالسرعة العالية تأتي مع اثنين من turnplate 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🏢 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|00201001160396
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- 01018890010
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054142
15,000,000 جنيه
15,000,000 جنيه
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3,000 جنيه
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752 جنيه
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