(للبيع)
|ماكينة تشكيل الاكواب الورقية (60 الى 65 كوب/الدقيقة) 🔥 ⚙. ألية التشغيل: - = تغذية الماكينة بالورق . 🆗 = تلتف كل قطعة ورق حول عمود دوراني وتلتحم بالموجات فوق الصوتية . 💯 = لفافة ورقية من الجهة الأخرى تستخدم لتكوين قاعدة الكوب .✅ = مرحلة تشكيل حافه للكوب الورقي بثني الحافة . ✅ ***الماكينة مصنوعة من الاستانلس .👌✅ ⚠️فيديو توضيحي للمعدة: ; يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114961
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1 جنيه
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