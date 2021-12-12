ماكينة تشكيل الاكواب الورقية (60 الى 65 كوب/الدقيقة) 🔥 ⚙. ألية التشغيل: - = تغذية الماكينة بالورق . 🆗 = تلتف كل قطعة ورق حول عمود دوراني وتلتحم بالموجات فوق الصوتية . 💯 = لفافة ورقية من الجهة الأخرى تستخدم لتكوين قاعدة الكوب .✅ = مرحلة تشكيل حافه للكوب الورقي بثني الحافة . ✅ ***الماكينة مصنوعة من الاستانلس .👌✅ ⚠️فيديو توضيحي للمعدة: ; يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078