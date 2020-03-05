(للبيع)
|ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة * يتم التصنيع من خلال تغذية الماكينة بالورق - تلتف كل قطعة ورق مروحية حول عمود دورانى ويتم اللحام بالموجات الفوق الصوتية - يوجد لفافة ورقية من الجهه الأخرى تستخدم لتكوين قاعدة الكوب , - ثم ننتقل لمرحلة تشكيل حافه للكوب الورقى بواسطة ثني حافة الكوب. - يتم معالجة ورق المقبض في لفة مخصصة تماماً مثل ورقة القاع التي نستخدمها ، ولها وظيفة قطع القالب الأوتوماتيكية. * الماكينة مصنوعة من الاستانلس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- 01018890010
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055080
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