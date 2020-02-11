ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة * يتم التصنيع من خلال تغذية الماكينة بالورق - تلتف كل قطعة ورق مروحية حول عمود دورانى ويتم اللحام بالموجات الفوق الصوتية الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري