(للبيع)
|ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة * يتم التصنيع من خلال تغذية الماكينة بالورق - تلتف كل قطعة ورق مروحية حول عمود دورانى ويتم اللحام بالموجات الفوق الصوتية الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|874 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052441
20,000 جنيه
586 جنيه
859 جنيه
اتصل
888 جنيه
747 جنيه
896 جنيه
892 جنيه
771 جنيه
715 جنيه
254 جنيه
417 جنيه
789 جنيه
983 جنيه
587 جنيه