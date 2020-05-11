(للبيع)
|ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 50 الي 60 كوب / دقيقة يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهرى ورقية #ورقيات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|جمهورية مصر العربية - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|145 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059310
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