ماكينة تشكيل اكواب الايس كريم من شركة دالتكس ايجيبت

(للبيع)

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صورة الاعلان: ماكينة تشكيل اكواب الايس كريم من شركة دالتكس ايجيبت - في كفر الشيخ مصر

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مبنبطلش ناكل ايس كريم ف الصيف ولا الشتا عشان كدا شركة دالتكس ايجيبت لمعدات صناعة المنتجات الورقية بتقدم لكم ماكينة تصنيع اكواب الايس كريم ❤️❤️ 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🏢 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس ايجيبت
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- 01018890010
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/3/2020
رقم الإعلان: 2055389
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صورة الاعلان: ماكينة اكواب الايس كريم - في كفر الشيخ مصر

ماكينة اكواب الايس كريم

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مبنبطلش ناكل ايس كريم ف الصيف ولا الشتا عشان كدا شركة دالتكس ايجيبت لمعدات صناعة المنتجات الورقية ب.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

855 جنيه

8/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تقطيع الورق Roll Die cutting Machine - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تقطيع الورق Roll Die cutting Machine

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تقطيع الورق Roll Die cutting Machine تقوم بقطع المختلف من الخامات حيث يتم تغذية الورق ثم يتم .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

8/3/2020
صورة الاعلان: مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet - في كفر الشيخ مصر

مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet حرصا منا علي مواكبه كل ما يخص مجال التنميه الصناعيه .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

748 جنيه

7/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-0100116.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: ماكينه المناديل المبللة (وايبس 5-30 منديل/العبوة) - في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (وايبس 5-30 منديل/العبوة)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (وايبس 5-30 منديل/العبوة) 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة * يتم التصنيع من خلال تغذية الماكينة با.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

5/3/2020
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صورة الاعلان: ماكينة تصنيع الشاليموة الورقي - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الشاليموة الورقي

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

👌😍😋يفضل الكثير من الناس تناول العصائر والمشروبات الساخنة باستخدام الشاليمو و.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: خطوط انتاج الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

خطوط انتاج الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

استلم مصنعك على التشغيل متوفر لدينا كافة طلبات من يرغب فى امتلاك مصانع العلف ولدينا افضل معدات .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

893 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله تستخدم في صناعة غطاء الكوب الورقي وغطاء الايس كريم.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

893 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: مكابس العلف - في كفر الشيخ مصر

مكابس العلف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مـمـيـزات الـمـكـبـس : يتميز مكبس الجوهري بوجود محرك رئيسي واحد ينقل الحركة عن طريق صندوق تروس يعطي.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

852 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون - في كفر الشيخ مصر

ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون الة الطباعة على الأكواب الورقية من 1 الي 6 لون تستخدم الاحبار الغذائية.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

1/3/2020
صورة الاعلان: ماكينه المناديل المبللة (single wipes) - في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (single wipes)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (single wipes) فكرة عمل الماكينه سهلة حيث انه يتم تركيب الرول الورق الخام( و.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

1/3/2020
صورة الاعلان: مدشات الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

مدشات الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مجارش العلف من شركة الجوهرى يعتبر مجارش الاعلاف من اهم مرحلة انتاج الاعلاف تسنخدم لجرش الحبوب وطحنه.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

856 جنيه

1/3/2020
صورة الاعلان: ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه من شركة دالتكس ايجيبت - في كفر الشيخ مصر

ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه من شركة دالتكس ايجيبت

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

⏪ تقدم لكم شركة الجوهرى " ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه " ✔️ ابدا بمشروعك.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

29/2/2020
صورة الاعلان: خط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة من شركة دالتكس ايجيبت - في كفر الشيخ مصر

خط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة من شركة دالتكس ايجيبت

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

💯✔️تقدم شركة دالتكس لعملائها الكرام معدة من اساس خط انتاج اطباق الفوم البيضاء.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

28/2/2020
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