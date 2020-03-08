ماكينة تشكيل اكواب الايس كريم من شركة دالتكس ايجيبت

مبنبطلش ناكل ايس كريم ف الصيف ولا الشتا عشان كدا شركة دالتكس ايجيبت لمعدات صناعة المنتجات الورقية بتقدم لكم ماكينة تصنيع اكواب الايس كريم ❤️❤️ 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🏢 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري