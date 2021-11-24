ماكينة انتاج الفلافل بحزام متحرك

(للبيع)
|شركة kammaz ovens لتصنيع خطوط _إنتاج الخبز العربي وخطوط التعبئة و التغليف تقدم لكم: ماكينة الفلافل الحديثة بحزام متحرك - الطاقة الإنتاجية تصل حتى 2500 قرص فلافل في الساعة - تعمل إما على الكهرباء أو على الغاز حسب رغبة المشتري - تحتوي على حوض زيت يتسع 20 ليتر زيت ممكن أن يستوعب 100 قرص فلافل بنفس الوقت - للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 00905312236573 00905466605666
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kammazovens
|التليفون:
|00905389852464
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|العنوان:
|olyum- kilis
كيليس - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112679
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