ماكينة انتاج اطباق الفوم وعبوات الفوم البيضاء والملونة

(للبيع)
|💯💯ولاننا رقم 1 في مصر حبينا نوفر لعملائنا كل ما هو جديد 💪💪حرصا منا على ارضاء جميع عملائنا جبنالكم مفاجأه من العيار الثقيل 👌ورجعنالكوا من تانى بشكل جديد فى صناعة اطباق الفوم البيضاء والملونة 💯وتدريب العماله وتستلم الخط على التشغيل 💯وعندنا افضل الضمانات والصيانه⚒🛠 الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|851 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049328
859 جنيه
957 جنيه
748 جنيه
885 جنيه