(للبيع)
|ماكينة المناديل المبللة (5-30 منديل/العبوة) 🔥 فكرة عمل الماكينة في 4 مراحل في نفس الماكينة >>> = مرحلة تركيب الرول الورق الخام: - (عبارة عن الياف ورقية من خامات السليلوز تمتص المواد المعطرة السائلة وتحتفظ بها لفترة من الزمن) على أسفل الماكينة.✅ =مرحلة التقطيع حسب المقاس المحدد.✅ =مرحلة التعطير: - (مرور المناديل على احواض صغيرة بها المادة المعطرة والتي تتكون من العطر الخام والذي يحلل بالماء وليس الكحول)💯 = مرحلة التعبئة.👌 ⚠️فيديو توضيحي للمعدة:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116761
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1 جنيه
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