ماكينة المناديل المبللة (30-120 منديل/العبوة) 🔥 فكرة عمل الماكينة في 4 مراحل >>> = مرحلة تركيب الرول الورق الخام على أسفل الماكينة.✅ =مرحلة التقطيع حسب المقاس المحدد.✅ =مرحلة التعطير.💯 = مرحلة التعبئة.👌 #دالتكس_ايجيبت ⚠️فيديو توضيحي للمعدة: ; يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 أو زيارة صفحتنا على الفيس بوك: www.facebook.com/ElGohary.Co