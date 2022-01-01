(للبيع)
|ماكينة المناديل المبللة (30-120 منديل/العبوة) 🔥 فكرة عمل الماكينة في 4 مراحل >>> = مرحلة تركيب الرول الورق الخام على أسفل الماكينة.✅ =مرحلة التقطيع حسب المقاس المحدد.✅ =مرحلة التعطير.💯 = مرحلة التعبئة.👌 #دالتكس_ايجيبت ⚠️فيديو توضيحي للمعدة: ; يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 أو زيارة صفحتنا على الفيس بوك: www.facebook.com/ElGohary.Co
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01064865593
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|العنوان:
|القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2022
|رقم الإعلان:
|2118043
111 جنيه
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