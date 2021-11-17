ماكينة المناديل المبللة (30-120 منديل/العبوة) 🔥 فكرة عمل الماكينة في 4 مراحل في نفس الماكينة >>> = مرحلة تركيب الرول الورق الخام: - (عبارة عن الياف ورقية من خامات السليلوز تمتص المواد المعطرة السائلة وتحتفظ بها لفترة من الزمن) على أسفل الماكينة.✅ =مرحلة التقطيع حسب المقاس المحدد.✅ =مرحلة التعطير: - (مرور المناديل على احواض صغيرة بها المادة المعطرة والتي تتكون من العطر الخام والذي يحلل بالماء وليس الكحول)💯 = مرحلة التعبئة.👌 ⚠️فيديو توضيحي للمعدة: