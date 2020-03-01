(للبيع)
|ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون الة الطباعة على الأكواب الورقية من 1 الي 6 لون تستخدم الاحبار الغذائية الخاصة و يتم التجفيف بواسطة الأِشعة تحت الحمراء IR , الماكينة تقوم بالفك و التغذية و الطباعة و التجفيف بواسطة الأشعة تحت الحمراء ثم اللف في مرحلة واحدة , لذا فهي اختيار مثالي . 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🏢 العنوان: - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميك رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|00201001160396
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- 01018890010
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054706
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