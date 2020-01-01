(للبيع)
|ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون الة الطباعة على الأكواب الورقية من 1 الي 6 لون تستخدم الاحبار الغذائية الخاصة و يتم التجفيف بواسطة الأِشعة تحت الحمراء IR , الماكينة تقوم بالفك و التغذية و الطباعة و التجفيف بواسطة الأشعة تحت الحمراء ثم اللف في مرحلة واحدة . الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 الفيس بوك: www.facebook.com/ElGohary.Co العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|899 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047375
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