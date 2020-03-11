ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون الة الطباعة على الأكواب الورقية من 1 الي 6 لون تستخدم الاحبار الغذائية الخاصة و يتم التجفيف بواسطة الأِشعة تحت الحمراء IR , الماكينة تقوم بالفك و التغذية و الطباعة و التجفيف الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: www.facebook.com/ElGohary.Co العنوان: جمهورية مصر العربيه - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري