(للبيع)
|ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون الة الطباعة على الأكواب الورقية من 1 الي 6 لون تستخدم الاحبار الغذائية الخاصة و يتم التجفيف بواسطة الأِشعة تحت الحمراء IR , الماكينة تقوم بالفك و التغذية و الطباعة و التجفيف الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: www.facebook.com/ElGohary.Co العنوان: جمهورية مصر العربيه - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|741 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055798
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