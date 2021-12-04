(للبيع)
|ماكينة الطباعة Printing Machine ⚙️🔥 ماكينة طباعة من 1 الى 6 لون للطباعة على الشكائر المنسوجة 💯✅ 📞 لأي استفسار يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114224
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