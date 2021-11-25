(للبيع)
|ماكينة الطباعة فليكسو 1-6 لون 🔥 = الماكينة تقوم بالفك والتغذية والطباعة بالأحبار الغذائية الخاصة والتجفيف بواسطة الأشعة تحت الحمراء ثم اللف في مرحلة واحدة، 💯✅ <<< لذا فهي اختيار مثالي. 👌 = تتم الطباعة على الورق المطلى بمادة البولي إيثلين السينجل او الدبل باستخدام نوعين من الطباعة (فليكسو و اوفسيت) 👍✅ = يمكن تغير الطباعة وايضا مقاسات الورق عن طريق تغير رولات الطباعة وذلك لتوفير التكاليف وايضا نسبة الهادر. 💯✅
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113239
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