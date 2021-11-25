ماكينة الطباعة فليكسو 1-6 لون 🔥 = الماكينة تقوم بالفك والتغذية والطباعة بالأحبار الغذائية الخاصة والتجفيف بواسطة الأشعة تحت الحمراء ثم اللف في مرحلة واحدة، 💯✅ <<< لذا فهي اختيار مثالي. 👌 = تتم الطباعة على الورق المطلى بمادة البولي إيثلين السينجل او الدبل باستخدام نوعين من الطباعة (فليكسو و اوفسيت) 👍✅ = يمكن تغير الطباعة وايضا مقاسات الورق عن طريق تغير رولات الطباعة وذلك لتوفير التكاليف وايضا نسبة الهادر. 💯✅