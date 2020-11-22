(للبيع)
|ماكينة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف UFace 402 والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات. Features: •Face Capacity:3000 (1:N) •Fingerprint Capacity: 4000. •ID Card Capacity: 10,000 •Record Capacity:100,000 •Communication
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|01224179788
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|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073449
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10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه
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10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
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