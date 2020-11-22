ماكينة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 - في الإسكندرية مصر

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ماكينة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف UFace 402 والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات. Features: •Face Capacity:3000 (1:N) •Fingerprint Capacity: 4000. •ID Card Capacity: 10,000 •Record Capacity:100,000 •Communication
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

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العنوان: 13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/11/2020
رقم الإعلان: 2073448
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22/11/2020
صورة الاعلان: حساس دخان الحريق انتاج انجليزى معتمد Addressable - في الإسكندرية مصر

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- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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22/11/2020
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