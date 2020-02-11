(للبيع)
|ماكينة التقطيع بالكبس الاتوماتكية بعد مرحلة الطباعة على الورق المطلى بمادة البولى ايثيلين يتم ادخالة الى ماكينه خاصه لتقطعيه ليخرج في صورة مراوح ورقية حسب حجم الكوب المراد تصنيعه تستخدم هذه الاله في عملية تقطيع رولات الورق الخام الابيض او المطبوع عن طريق نظام الميكرو الالي وذلك لتقليل نسبة الهادر والتكلفة عن طرق انتظام السرعة . 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🏢العنوان: - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|00201001160396
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052436
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