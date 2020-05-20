ماكينة الات تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي

ماكينة تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي 👌 - تعتبر الماكينة من اسرع المعدات الموجودة في السوق العالمية لتشكيل الاكواب الورقية فهي تستخدم تصميم سطح المكتب الذي يعزل أجزاء الإرسال والقوالب , - تعتمد الآلة على تزييت الرش الأوتوماتيكي يتم استخدام PLC والتتبع الكهروضوئي والتغذية المؤازرة للتحكم في التشغيل. الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 الفيس بوك: العنوان: مصر كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد(خلف سيراميكا رويال)برج الجوهري