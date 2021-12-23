(للبيع)
|ماكينة اكسترودر تصنيع البلاستيك 🔥 = تتغذى الماكينة بحبيبات المادة الخام. ✅ = يتم إنتاج المنتج النهائي بمقاسات محددة في شكل رولات. 👌 ⚠️ أنواع البلاستيك المستخدمة:- (PET-PVC-PP-PS-HDPE-OTHER) •يمكن إعادة تدوير المادة الخام المهدرة من عملية التصنيع. 💯 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|27/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116843
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