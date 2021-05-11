ماكينة اسبرسو مسحوق,اسود

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينة اسبرسو مسحوق,اسود - في الجيزة مصر

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عايز تعمل الاسبريسو الايطالى الحقيقى‼️ فى الابريق الموضوع طعم تانى لاصحاب المزاج وهتقدر تعمل اسبريسو ايطالى 🇮🇹 بسيط وطعمه تحفة على نار هادية 🔥 سعة 6 فنجان اسبرسو ☕️☕️ لو لسه ما جربتش الاسبريسو فى الابريق يبقى فايتك كتير اشتريه من على سوق كوم :
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ستارز ماركت ايجيبت
التليفون: 01024685707

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 8 شارع اليوسف بجوار فلفله- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 350 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/5/2021
رقم الإعلان: 2093816
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