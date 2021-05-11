ماكينة اسبرسو مسحوق,اسود

(للبيع)
|عايز تعمل الاسبريسو الايطالى الحقيقى‼️ فى الابريق الموضوع طعم تانى لاصحاب المزاج وهتقدر تعمل اسبريسو ايطالى 🇮🇹 بسيط وطعمه تحفة على نار هادية 🔥 سعة 6 فنجان اسبرسو ☕️☕️ لو لسه ما جربتش الاسبريسو فى الابريق يبقى فايتك كتير اشتريه من على سوق كوم :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ستارز ماركت ايجيبت
|التليفون:
|01024685707
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|العنوان:
|8 شارع اليوسف بجوار فلفله- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|350 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093816
350 جنيه
350 جنيه
350 جنيه
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