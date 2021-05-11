ماكينة اسبرسو مسحوق,اسود

عايز تعمل الاسبريسو الايطالى الحقيقى‼️ فى الابريق الموضوع طعم تانى لاصحاب المزاج وهتقدر تعمل اسبريسو ايطالى 🇮🇹 بسيط وطعمه تحفة على نار هادية 🔥 سعة 6 فنجان اسبرسو ☕️☕️ لو لسه ما جربتش الاسبريسو فى الابريق يبقى فايتك كتير اشتريه من على سوق كوم :