ماكينة أضافة طبقة مزدوجة للكوب الورقي 🔥 آلة اضافة طبقة خارجية عادية او مموجة للكوب الورقي الأوتوماتيكية. مكونات الماكينة: - = أنبوب مستطيل وهيكل لحام فولاذي. 👌 = نظام تزييت أوتوماتيكي، يجعل جميع الأجزاء الميكانيكية تعمل بشكل أكثر سلاسة. ⚙️💯 = لديها تحكم PLC، نظام الكشف عن فشل جهاز الاستشعار. ✅ ⚠️ الجهاز لديه ضمانات سلامة لحماية الأشخاص الذين يعملون بأمان، ⚠️فيديو توضيحي: