(للبيع)
|ماكينة أضافة طبقة مزدوجة للكوب الورقي 🔥 آلة اضافة طبقة خارجية عادية او مموجة للكوب الورقي الأوتوماتيكية. مكونات الماكينة: - = أنبوب مستطيل وهيكل لحام فولاذي. 👌 = نظام تزييت أوتوماتيكي، يجعل جميع الأجزاء الميكانيكية تعمل بشكل أكثر سلاسة. ⚙️💯 = لديها تحكم PLC، نظام الكشف عن فشل جهاز الاستشعار. ✅ ⚠️ الجهاز لديه ضمانات سلامة لحماية الأشخاص الذين يعملون بأمان، ⚠️فيديو توضيحي:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115590
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