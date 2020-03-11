ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي آلة اضافة طبقة خارجية عادية او مموجة للكوب الورقي الأوتوماتيكية ، تأتي الماكينة مع أنبوب مستطيل و هيكل لحام فولاذي ، نظام تزييت أوتوماتيكي ، مما يجعل جميع الأجزاء الميكانيكية تعمل بشكل أكثر سلاسة. لديها تحكم PLC ، نظام الكشف عن فشل جهاز الاستشعار . الجهاز لديه ضمانات سلامة لحماية الأشخاص الذين يعملون بأمان ، 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078