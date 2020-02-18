(للبيع)
|ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي آلة اضافة طبقة خارجية عادية او مموجة للكوب الورقي الأوتوماتيكية ، تأتي الماكينة مع أنبوب مستطيل و هيكل لحام فولاذي ، نظام تزييت أوتوماتيكي ، مما يجعل جميع الأجزاء الميكانيكية تعمل بشكل أكثر سلاسة. لديها تحكم PLC ، نظام الكشف عن فشل جهاز الاستشعار . الجهاز لديه ضمانات سلامة لحماية الأشخاص الذين يعملون بأمان 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- 01018890010
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053289
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