ماكينات ورقيه

(للبيع)
|لان المنتجات الورقية هي مستقبلنا دلوقتي شركة دالتكس كان لازم تقدم لعملائها الحل فقررنا نعملكم مفجأة من العيار الثقيل " ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه " #خطوط_انتاج_اكياس_التيك️ ابدا بمشروعك من عندنا #بأقل_التكاليف #أفضل_جودة #خليك_مع_اللى_ينجزك #خليك_في_المضمون الجوده العاليه واقل اسعار وسرعه الاستلام يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 او زيارة موقعنا : / أو زيارة صفحتنا علي الفيس بوك: / اوزيارة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01272227795
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى . خلف سيراميكا رويال- مدينة كفر الشيخ
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096054
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10,500 جنيه