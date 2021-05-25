ماكينات ورقيه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

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ماكينة تشكيل الاكواب الورقية ( 60 الى 65 كوب/الدقيقة) تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية يتم التصنيع من خلال تغذية الماكينة بالورق تلتف كل قطعة ورق مروحية حول عمود دورانى ويتم اللحام بالموجات الفوق الصوتية يوجد لفافة ورقية من الجهه الأخرى تستخدم لتكوين قاعدة الكوب , ثم ننتقل لمرحلة تشكيل حافه للكوب الورقى بواسطة ثني حافة الكوب. يتم معالجة ورق المقبض في لفة مخصصة تماماً مثل ورقة القاع التي نستخدمها ، ولها وظيفة قطع القالب الأوتوماتيكية. الماكينة مصنوعة من الاستانلس . فيديو توضيحى للمعدة: h
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهري
التليفون: 01272227795

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العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/6/2021
رقم الإعلان: 2095971
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3/5/2021
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28/4/2021
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27/4/2021
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26/4/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

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#عااااجل 📢 #فووووورى 📢 متاح لدي شركة دالتكس ايجيبت 💯 طاقة انتاجية 80 - 90ك.
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25/4/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

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18/4/2021
صورة الاعلان: #معدات-مصانع-الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

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- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

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اتصل

15/4/2021
صورة الاعلان: #معدات-مصانع-الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

#معدات-مصانع-الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

12/4/2021
صورة الاعلان: #معدات-مصانع-الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

#معدات-مصانع-الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

هو احدي عوامل الاساسية في خط انتاج أعلاف الاسماك الطافية - يعمل على تجفيف العلف من الرطوبة الناتجة م.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

30/3/2021
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