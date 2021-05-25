ماكينات ورقيه

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية ( 60 الى 65 كوب/الدقيقة) تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية يتم التصنيع من خلال تغذية الماكينة بالورق تلتف كل قطعة ورق مروحية حول عمود دورانى ويتم اللحام بالموجات الفوق الصوتية يوجد لفافة ورقية من الجهه الأخرى تستخدم لتكوين قاعدة الكوب , ثم ننتقل لمرحلة تشكيل حافه للكوب الورقى بواسطة ثني حافة الكوب. يتم معالجة ورق المقبض في لفة مخصصة تماماً مثل ورقة القاع التي نستخدمها ، ولها وظيفة قطع القالب الأوتوماتيكية. الماكينة مصنوعة من الاستانلس . فيديو توضيحى للمعدة: h