ماكينات ورقيه

(للبيع)
|ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي آلة اضافة طبقة خارجية عادية او مموجة للكوب الورقي الأوتوماتيكية ، تأتي الماكينة مع أنبوب مستطيل و هيكل لحام فولاذي ، نظام تزييت أوتوماتيكي ، مما يجعل جميع الأجزاء الميكانيكية تعمل بشكل أكثر سلاسة. لديها تحكم PLC ، نظام الكشف عن فشل جهاز الاستشعار . الجهاز لديه ضمانات سلامة لحماية الأشخاص الذين يعملون بأمان ، فيديو توضيحي : تصنيع,تشكيل,اكواب,ورقية,دالتكس ايجيبت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01272227795
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095879
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