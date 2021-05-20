ماكينات ورقيه

ماكينة تقطيع الورق Roll Die cutting Machine تقوم بقطع المختلف من الخامات حيث يتم تغذية الورق ثم يتم القطع في المنطقة المعدنية , تحتوي على شاشة لمس , يمكن من خلالها تعديل طول القطع , يمكن استخدامها لكل من الأوراق البيضاء أو المطبوعة . خط انتاج,اكواب ورقية,ورقيات,كوبايات,دالتكس ايجيبت ماكينة,طباعة,ورق ,اكواب ورقية,دالتكس ايجيبت 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🌐 او زيارة موقعنا : www.elgoharyeg.com أو زيارة صفحتنا علي الفيس بوك: www.