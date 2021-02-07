ماكينات ورقيه

(للبيع)
|💯👌خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة 🚫🔊نظرا لانتشار الفيروسات فى الاونة الاخيرة وحفاظا عل صحة عملائنا 👌💯توفرها لكم شركة دالتكس ايجيبت للاستيراد والتصدير بمواصفات اوروبية وعالمية عالية الجودة 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🌐 او زيارة موقعنا : ; أو التواصل عبر البريد الالكترونى: info@daltexeg.com أو زيارة صفحتنا علي الفيس بوك: ; اوزيارة قناتنا على يوتيوب: www.youtube.com/channel
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01272227795
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083255
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