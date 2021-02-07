ماكينات ورقيه

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (كفر الشيخ) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
💯👌خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة 🚫🔊نظرا لانتشار الفيروسات فى الاونة الاخيرة وحفاظا عل صحة عملائنا 👌💯توفرها لكم شركة دالتكس ايجيبت للاستيراد والتصدير بمواصفات اوروبية وعالمية عالية الجودة 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🌐 او زيارة موقعنا : ; أو التواصل عبر البريد الالكترونى: info@daltexeg.com أو زيارة صفحتنا علي الفيس بوك: ; اوزيارة قناتنا على يوتيوب: www.youtube.com/channel
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهري
التليفون: 01272227795

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/2/2021
رقم الإعلان: 2083255
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع شكائر المواد الغذائية 3x1 وحده متكاملة خياطه وتقطيع وطباعة للشكائر في ماكينة واحده الما.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

7/2/2021
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر - في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

جديد فابو 😍💥💥💥 ♦️♦️ لأن فابو هي الشركه الر.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

31/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

فـكـرة مـشـروع مـربـح جـدا مـن شـركة دالـتكس ايجيبت 👌💯 ⏪ مشروع تصنيع عبوات الب.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر - في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

🔶🔶 فابو الشركه الرائده للمعدات الثقيله في مصر توفر لعملائها الكرام احدث المعدات الثق.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

26/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

Automatic Plastic Lid Forming Machine ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله تستخدم في صن.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

26/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

#عااااجل 📢 #فووووورى 📢 متاح لدي شركة دالتكس ايجيبت 💯 ماكينة 7 و 9 اونز طاقة.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

25/1/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

فابو المستقبل 😌💥💥💥 ✳️ المعدات الثقيله بأنواعها المختلف.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

فابو المستقبل 😌💥💥💥 ✳️ المعدات الثقيله بأنواعها المختلف.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

فابو المستقبل 😌💥💥💥 ✳️ المعدات الثقيله بأنواعها المختلف.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر - في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

في فابو هنحققلك كل احلامك 😉💥💥💥 💠💠 تستخدم المعدات الث.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 75الى80 كوب/الدقيقة) - تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية ( دوبل , س.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر - في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

جديد فابو 💥💥💥 كلارك فابو_فوركيليفت فابو ال 4 ونص طن ديزل 💪🚜 .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

14/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

📢 فـكـرة مـشـروع مـربـح جـدا مـن شـركة دالـتكس ايجيبت 👌💯 ⏪ مشروع تصنيع.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

14/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينات تصنيع العلب الكرتونية تقدم شركة دالتكس ايجيبت لماكينات و خطوط انتاج العلف الكرتونية , لكل را.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

12/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

#الاكواب_الورقية اثبتت الكفاءه واحتياجات السوق ✅ واصبحت الكثير من المطاعم والكافيهات تعتمد علي.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

11/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager