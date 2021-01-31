ماكينات ورقيه

ماكينة تصنيع شكائر المواد الغذائية 3x1 وحده متكاملة خياطه وتقطيع وطباعة للشكائر في ماكينة واحده الماكينة تعمل كوحده متكاملة لإنتاج الشكائر المنسوجة بكافة الموصفات والاحجام المطلوبة وبجوده عالية حيث يتم تغذيتها بالمادة الخام وتقوم بالطباعة حتى 4 لون وتقوم بعملية التقطيع بالمقاس المطلوب ثم الخياطة حتى يصل المنتج الي افضل جوده ممكنه * تستخدم في تعبئة المواد الغذائية مثل المكرونة والفواكه المجففة فيديو توضيحى للمعدة: ماكينة,تشكيل,تصنيع,شكائر مواد غذائية,دا