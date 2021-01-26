ماكينات ورقيه

(للبيع)
|فـكـرة مـشـروع مـربـح جـدا مـن شـركة دالـتكس ايجيبت 👌💯 ⏪ مشروع تصنيع عبوات البلاستيك بأشكال واحجام مختلفه للتعبئة الغذائية 🥤🥣 ✔️ يعتبر من المشروعات الرائده التي تحقق ارباح كبيره جدا وذلك لتعطش السوق المصري وقلة الانتاج المحلي لهذه المنتجات 💯 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 أو زيارة صفحتنا علي الفيس بوك: ;اوزيارة قناتنا على يوتيوب: www.youtube.com/channel/UC_6R4o8FW6CuIBjn9Lm4W6A/videos
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01272227795
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081792
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