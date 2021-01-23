ماكينات ورقيه

#عااااجل 📢 #فووووورى 📢 متاح لدي شركة دالتكس ايجيبت 💯 ماكينة 7 و 9 اونز طاقة انتاجية 60 - 65 كوب / الدقيقة ✅ موديل 2020 . متواجده داخل مصر فورى على الاستلام ✅💯 👌💯دالتكس ايجيبت الشركة الرائدة فى مجال ماكينات الاكواب الورقية 📞 لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 🏢العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري #اكواب_ورقية