ماكينات ورقيه

(للبيع)
|فابو المستقبل 😌💥💥💥 ✳️ المعدات الثقيله بأنواعها المختلفه افضل وسيله تساعدك علي بناء مشروع متكامل في اسرع وقت وبأقل التكاليف فيتم استخدامها بشكل كبير ومستمر في هذا التوقيت 🤝💥💥 ⛔⛔ لذلك تقدم شركة فابو الشركه الرائده في عالم المعدات الثقيله افضل العروض علي اسعار المعدات الثقيله بجميع انواعها 😉🔥 ✳️ فنحن نتعامل مع اقوي وافضل الماركات العالميه في مجال المعدات الثقيله ورغبة من الشركه في مساعدة عملاؤها في القيام بمشروعاتهم سواء ( تشييد _ بناء _ نقل ) ع أكمل وجه وتحقيق المزيد من النجاح 🤩💥💥
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01013333481
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081075
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