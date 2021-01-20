ماكينات ورقيه

(للبيع)
|ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 75الى80 كوب/الدقيقة) - تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية ( دوبل , سينجل و اكواب ايس كريم ) - يتم التصنيع من خلال تغذيه الماكينة بالورق , - تلتف كل قطعه ورق مروحية حول عمود دوراني ويتم اللحام بالموجات الفوق صوتية , - يوجد لفافة ورقية من الجهه الأخرى تستخدم لتكوين قاعدة الكوب , - ثم ننتقل لمرحلة تشكيل حافه للكوب الورقى بواسطة ثني حافة الكوب . * الماكينة بها وحدة plc . * يتم التشحيم ذاتيا بواسطة زيت السيلكون فيديو توضيحي للمعدة:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01272227795
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|20/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080685
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