ماكينات ورقيه

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 75الى80 كوب/الدقيقة) - تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية ( دوبل , سينجل و اكواب ايس كريم ) - يتم التصنيع من خلال تغذيه الماكينة بالورق , - تلتف كل قطعه ورق مروحية حول عمود دوراني ويتم اللحام بالموجات الفوق صوتية , - يوجد لفافة ورقية من الجهه الأخرى تستخدم لتكوين قاعدة الكوب , - ثم ننتقل لمرحلة تشكيل حافه للكوب الورقى بواسطة ثني حافة الكوب . * الماكينة بها وحدة plc . * يتم التشحيم ذاتيا بواسطة زيت السيلكون فيديو توضيحي للمعدة: