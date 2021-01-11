ماكينات ورقيه

ماكينات تصنيع العلب الكرتونية تقدم شركة دالتكس ايجيبت لماكينات و خطوط انتاج العلف الكرتونية , لكل راغبي انشاء المشاريع المربحة من الشباب و رجال الأعمال , تملك ماكينة صناعة العلب الكرتونية و أيضا المواد الخام اللازمة لاقامة المشروع ماكينة,تصنيع,العلب,الورقية,التقسيط, ماكينات,صناعة,البوكس الورق,التقسيط,دالتكس ايجيبت, مشروعك,بالتقسيط,شركة,دالتكس,ايجيبت, 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078