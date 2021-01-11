ماكينات ورقيه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

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#الاكواب_الورقية اثبتت الكفاءه واحتياجات السوق ✅ واصبحت الكثير من المطاعم والكافيهات تعتمد عليها ✅ وعشان #دالتكس _ايجيبت ✅✌️ يهمها مصلحتك هنوفرلك الماكينه المطلوبه لصناعه الاكواب الورقية 💪 ومش بس كدا كمان مش هنسيبك بعد البيع ✔️ معانا هنوفرلك المشروع كامل مش مجرد ماكينه 💯🤝🔊 كمان معانا هنرفولك الضمان والصيانه والتدريب ✌️💪✅ وكمان علينا التركيب وقطع الغيار والخامات المطلوبه من غير تضيع وقت ولف كتير 👌 دالتكس ايجيبت الشركه الرائده ف مجال ماكينات الاكواب الورقي 🔝💯 كبر مشروعك خليك ف المضمون خليك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسراء جمعه.
التليفون: 01272227795

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/1/2021
رقم الإعلان: 2079498
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

#الاكواب_الورقية اثبتت الكفاءه واحتياجات السوق ✅ واصبحت الكثير من المطاعم والكافيهات تعتمد علي.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

11/1/2021
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر - في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

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حفارة فابو إكس 9 🤩🔥🔥🔥🔥 🏵الأجدد في عالم الحفارات فقط .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

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9/1/2021
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر - في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

حفارة فابو 🤩🔥🔥🔥🔥 🌐🌐 تستخدم حفارة فابو في حفر.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

5/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

فـكـرة مـشـروع مـربـح جـدا مـن شـركة دالـتكس ايجيبت 👌💯 ⏪ مشروع تصنيع عبوات الب.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

5/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة " وايبس 30-120 منديل/العبوة " - فكرة عمل الماكينه سهلة حيث انه يتم ت.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

5/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

🙏 تسليم دفعه جديده من ماكينات الاكواب الورقية لعملاء دالتكس 👍🏻✅ ԅ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

4/1/2021
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صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

Automatic Plastic Lid Forming Machine ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله تستخدم في صن.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية - تقوم الماكينة بتشكيل مختلف الاشكال بنظام الفاكيوم - يتم تغير الق.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

🙏 تسليم دفعه جديده من ماكينات الاكواب الورقية لعملاء دالتكس 👍🏻✅ ԅ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

29/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

جديد فابو 💥💥💥 كلارك فابو_فوركيليفت فابو 2_2.5 طن ديزل 💪🚜 .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

28/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مابنبطلش ناكل ايس كريم ف الصيف ولا الشتا عشان كدا شركة دالتكس ايجيبت لمعدات صناعة المنتجات الورقية ب.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

24/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

👈#فقط_في_دالتكس_ايجيبت 👈متوفر لدينا ماكينة طباعه وماكينة تكسير 👈الاستلام خ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية تقوم هذه الماكينة التي تعتبر وحده متكامله لعملية ا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

🙏 تسليم دفعه جديده من ماكينات الاكواب الورقية لعملاء دالتكس 👍🏻✅ ԅ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

📷#فقط_في_دالتكس_ايجيبت 📷متوفر لدينا ماكينة طباعه وماكينة تكسير 📷الاستلام خلا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

-2 جنيه

12/12/2020
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