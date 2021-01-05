ماكينات ورقيه

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (كفر الشيخ) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

ماكينه المناديل المبللة " وايبس 30-120 منديل/العبوة " - فكرة عمل الماكينه سهلة حيث انه يتم تركيب الرول الورق الخام وهى عبارة عن الياف ورقية من خامات السليوز تمتص المواد المعطرة السائلة وتحتفظ بها لفترة من الزمن. - على اسفل الماكينة ويدخل مرحلة التقطيع حسب المقاس المحدد ويدخل بعد ذلك مرحلة التعطير فى نفس الماكينة وهى مرور المناديل على احواض صغيرة تحتوى على المادة المعطرة والتى تتكون من العطر الخام والذى يحلل بالماء وليس الكحول ويخرج من الاحواض الى مرحلة التعبئة على نفس الماكينة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسراء جمعه
التليفون: 01272227795

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/1/2021
رقم الإعلان: 2078794
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر - في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

حفارة فابو 🤩🔥🔥🔥🔥 🌐🌐 تستخدم حفارة فابو في حفر.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

5/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

فـكـرة مـشـروع مـربـح جـدا مـن شـركة دالـتكس ايجيبت 👌💯 ⏪ مشروع تصنيع عبوات الب.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

5/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

🙏 تسليم دفعه جديده من ماكينات الاكواب الورقية لعملاء دالتكس 👍🏻✅ ԅ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

Automatic Plastic Lid Forming Machine ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله تستخدم في صن.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية - تقوم الماكينة بتشكيل مختلف الاشكال بنظام الفاكيوم - يتم تغير الق.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

🙏 تسليم دفعه جديده من ماكينات الاكواب الورقية لعملاء دالتكس 👍🏻✅ ԅ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

29/12/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

جديد فابو 💥💥💥 كلارك فابو_فوركيليفت فابو 2_2.5 طن ديزل 💪🚜 .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

28/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مابنبطلش ناكل ايس كريم ف الصيف ولا الشتا عشان كدا شركة دالتكس ايجيبت لمعدات صناعة المنتجات الورقية ب.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

24/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

👈#فقط_في_دالتكس_ايجيبت 👈متوفر لدينا ماكينة طباعه وماكينة تكسير 👈الاستلام خ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية تقوم هذه الماكينة التي تعتبر وحده متكامله لعملية ا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

🙏 تسليم دفعه جديده من ماكينات الاكواب الورقية لعملاء دالتكس 👍🏻✅ ԅ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

📷#فقط_في_دالتكس_ايجيبت 📷متوفر لدينا ماكينة طباعه وماكينة تكسير 📷الاستلام خلا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

-2 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

📝لان المنتجات الورقية هي مستقبلنا دلوقتي شركة دالتكس كان لازم تقدم لعملائها الحل 👌&#.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

7/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

تقدم شركة دالتكس لعملائها الكرام معدة من اساس خط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة: الاكسترودر€.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

1 جنيه

1/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية يتم التصنيع من خلال تغذيه الماكينة بالورق، تلتف كل قطعه ورق م.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

30/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager