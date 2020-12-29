ماكينات ورقيه

ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية - تقوم الماكينة بتشكيل مختلف الاشكال بنظام الفاكيوم - يتم تغير القالب على الشكل المطلوب - وتقوم بتصنيع من اول العلب الصغيرة الى علب الوجبات الكبيرة فيديو توضيحي للمعدة: ماكينة,تشكيل,تصنيع,عبوات بلاستيك,بلاستيكية,فاكيوم,دالتكس ايجيبت 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078