ماكينات ورقيه

(للبيع)
|ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية - تقوم الماكينة بتشكيل مختلف الاشكال بنظام الفاكيوم - يتم تغير القالب على الشكل المطلوب - وتقوم بتصنيع من اول العلب الصغيرة الى علب الوجبات الكبيرة فيديو توضيحي للمعدة: ماكينة,تشكيل,تصنيع,عبوات بلاستيك,بلاستيكية,فاكيوم,دالتكس ايجيبت 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسراء جمعه
|التليفون:
|01272227795
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078039
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-2 جنيه
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1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
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