ماكينات ورقيه

(للبيع)
|جديد فابو 💥💥💥 كلارك فابو_فوركيليفت فابو 2_2.5 طن ديزل 💪🚜 ⬅️ رافعات الشووكه هي جزء اساسي في المصانع والمخازن ⬅️ تم تصميم موازين الرافعه في الاستخدامات الصناعيه القاسيه فيمكنها تحمل وزن زائد بمقدار 150% 💁♂️🔥 ⬅️ خضعت الرافعه ايضا لاختبارات مكثفه لاثبات سلامتها الميكانيكيه ومتانتها فهي تقبل معايير الثقه والسلامه والدقه في التطبيقات ذات الاستخدام الثقيل 🔥 ⬅️ مواصافتها ممتازه : 🔷 الطاقه : ديزل 🔷 حموله : 2500 🔷 التحميل : 500 🔷 اقصي رفع للمحرك : 3000 🔷 ضغط التشغيل : 17.5
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسراء جمعه
|التليفون:
|01272227795
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077777
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
-2 جنيه
اتصل
1 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل