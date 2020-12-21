ماكينات ورقيه

مابنبطلش ناكل ايس كريم ف الصيف ولا الشتا عشان كدا شركة دالتكس ايجيبت لمعدات صناعة المنتجات الورقية بتقدم لكم ماكينة تصنيع اكواب الايس كريم ❤️❤️ * تتكون المكنة من: - أنبوب مستطيل و هيكل لحام فولاذي ، - نظام تزييت أوتوماتيكي ليجعل جميع الأجزاء الميكانيكية تعمل بشكل أكثر سلاسة. - قاع الكأس يستخدم قالب التمدد مما يجعل جودة الختم السفلية أفضل ونسبة أقل تسريبًا. - لديها تحكم PLC ، نظام الكشف عن فشل جهاز الاستشعار ، - تغذية ورقة القاع التي يتحكم فيها المحرك المؤازر