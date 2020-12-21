ماكينات ورقيه

(للبيع)
|مابنبطلش ناكل ايس كريم ف الصيف ولا الشتا عشان كدا شركة دالتكس ايجيبت لمعدات صناعة المنتجات الورقية بتقدم لكم ماكينة تصنيع اكواب الايس كريم ❤️❤️ * تتكون المكنة من: - أنبوب مستطيل و هيكل لحام فولاذي ، - نظام تزييت أوتوماتيكي ليجعل جميع الأجزاء الميكانيكية تعمل بشكل أكثر سلاسة. - قاع الكأس يستخدم قالب التمدد مما يجعل جودة الختم السفلية أفضل ونسبة أقل تسريبًا. - لديها تحكم PLC ، نظام الكشف عن فشل جهاز الاستشعار ، - تغذية ورقة القاع التي يتحكم فيها المحرك المؤازر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس
|التليفون:
|01272227795
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077373
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-2 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
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