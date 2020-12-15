ماكينات ورقيه

(للبيع)
|👈#فقط_في_دالتكس_ايجيبت 👈متوفر لدينا ماكينة طباعه وماكينة تكسير 👈الاستلام خلال 20 يوم لاي استفسار الاتصال علي: 00201001160396 00201272227795 0473105049
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسراء جمعه
|التليفون:
|01272227795
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|العنوان:
|برج الجوهري تقسيم المحافظه الجديده كفرالشيخ- تقسيم المحافظه الجديده
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077048
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-2 جنيه
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1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
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