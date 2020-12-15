ماكينات ورقيه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
👈#فقط_في_دالتكس_ايجيبت 👈متوفر لدينا ماكينة طباعه وماكينة تكسير 👈الاستلام خلال 20 يوم لاي استفسار الاتصال علي: 00201001160396 00201272227795 0473105049
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسراء جمعه
التليفون: 01272227795

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: برج الجوهري تقسيم المحافظه الجديده كفرالشيخ- تقسيم المحافظه الجديده
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/12/2020
رقم الإعلان: 2077048
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السعر
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صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية تقوم هذه الماكينة التي تعتبر وحده متكامله لعملية ا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

🙏 تسليم دفعه جديده من ماكينات الاكواب الورقية لعملاء دالتكس 👍🏻✅ ԅ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

📷#فقط_في_دالتكس_ايجيبت 📷متوفر لدينا ماكينة طباعه وماكينة تكسير 📷الاستلام خلا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

-2 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

📝لان المنتجات الورقية هي مستقبلنا دلوقتي شركة دالتكس كان لازم تقدم لعملائها الحل 👌&#.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

7/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

تقدم شركة دالتكس لعملائها الكرام معدة من اساس خط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة: الاكسترودر€.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

1 جنيه

1/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية يتم التصنيع من خلال تغذيه الماكينة بالورق، تلتف كل قطعه ورق م.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

30/11/2020
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صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

#الاكواب_الورقية اثبتت الكفاءه واحتياجات السوق ✅ واصبحت الكثير من المطاعم والكافيهات تعتمد علي.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

خط انتاج الأكواب الورقية * يمر خط الإنتاج بعدة مراحل للوصول الى الشكل النهائي للكوب الورقي بمختلف اح.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

26/11/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تقطيع الورق Roll Die cutting Machine تقوم بقطع المختلف من الخامات حيث يتم تغذية الورق ثم يتم .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

1 جنيه

24/11/2020
صورة الاعلان: #معدات_ثقيله - في كفر الشيخ مصر

#معدات_ثقيله

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

حفارة فابو 🤩🔥🔥🔥🔥 🌐🌐 تستخدم حفارة فابو في حفر.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

1 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

جديد فابو 💥💥💥 كلارك فابو_فوركيليفت فابو ال 4 ونص طن ديزل 💪🚜 .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية ( 60 الى 65 كوب/الدقيقة) تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية يتم التصن.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

📷عملاء دالتكس ايجيبت الكرام 📷 📷لكل مصانع الاكواب الورقية في مصر والشرق الاوس.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: #معدات_ثقيله - في كفر الشيخ مصر

#معدات_ثقيله

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

لودر فابو (HZ20) 💁‍♂️🌟🌟 ولأننا رقم واحد في مصر والوطن العربي وز.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

12/11/2020
صورة الاعلان: #معدات_ثقيله - في كفر الشيخ مصر

#معدات_ثقيله

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

لودر فابو (FL9550) 💥💥💥💥 ✳️✳️ كلنا سمعنا .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

8/11/2020
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