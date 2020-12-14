ماكينات ورقيه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

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ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية تقوم هذه الماكينة التي تعتبر وحده متكامله لعملية القص والطباعه في ان واحد تقوم بالطباعه والقص بسرعه وثبات مثالي حيث تتمكن من الطباعه من لون واحد الي 6 الوان بسرعه فائقة الماكينة اوتوماتكية بالكامل يتم التحكم بها عن طريق كمبيوتر صغير لتنفيذ المقاسات المطلوبة تمتاز بدقه عالية في الطباعه والقص. الموصفات : سرعة الطباعة: 60 متر / دقيقة لون الطباعة: 1-6 لون سرعة القطع: 200 – 300 strokes / min عرض الورق: 850 mm الدقة: 0.15 mm± تكرار الطباعة: 175-500 mm
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسراء جمعه
التليفون: 01272227795

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العنوان: برج الجوهري تقسيم المحافظه الجديده كفرالشيخ- تقسيم المحافظه الجديده
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/12/2020
رقم الإعلان: 2076297
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23/11/2020
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16/11/2020
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3/11/2020
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