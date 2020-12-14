ماكينات ورقيه

ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية تقوم هذه الماكينة التي تعتبر وحده متكامله لعملية القص والطباعه في ان واحد تقوم بالطباعه والقص بسرعه وثبات مثالي حيث تتمكن من الطباعه من لون واحد الي 6 الوان بسرعه فائقة الماكينة اوتوماتكية بالكامل يتم التحكم بها عن طريق كمبيوتر صغير لتنفيذ المقاسات المطلوبة تمتاز بدقه عالية في الطباعه والقص. الموصفات : سرعة الطباعة: 60 متر / دقيقة لون الطباعة: 1-6 لون سرعة القطع: 200 – 300 strokes / min عرض الورق: 850 mm الدقة: 0.15 mm± تكرار الطباعة: 175-500 mm