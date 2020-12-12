ماكينات ورقيه

(للبيع)
|🙏 تسليم دفعه جديده من ماكينات الاكواب الورقية لعملاء دالتكس 👍🏻✅ 🙏بنتمنى لهم التوفيق فى بدايه المشروع الخاص بيهم 👏 👌🏻⏪بادر انت كمان وابدأ مشروعك الخاص معانا ❤️ 👌💯دالتكس ايجيبت الشركة الرائدة فى مجال ماكينات الاكواب الورقية 👏 💪 الدقة . الالتزام . الخبرة . الاتقان 💪 👏 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 🏢العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسراء جمعه
|التليفون:
|01272227795
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|العنوان:
|برج الجوهري تقسيم المحافظه الجديده كفرالشيخ- تقسيم المحافظه الجديده
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076188
-2 جنيه
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1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
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