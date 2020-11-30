ماكينات ورقيه

تقدم شركة دالتكس لعملائها الكرام معدة من اساس خط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة: الاكسترودر💯💣💯💣⚙️ 💯✔️يعمل الاكسترودر على تحويل المادة الخام للفوم الى رولات من الفوم قبل مرحلة التشكييل 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 أو زيارة صفحتنا علي الفيس بوك: ; اوزيارة قناتنا على يوتيوب: www.youtube.com/channel/UC_6R4o8FW6CuIBjn9Lm4W6A/videos 🌐 أو زيارتنا على تويتر :-