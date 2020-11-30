ماكينات ورقيه

(للبيع)
|تقدم شركة دالتكس لعملائها الكرام معدة من اساس خط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة: الاكسترودر💯💣💯💣⚙️ 💯✔️يعمل الاكسترودر على تحويل المادة الخام للفوم الى رولات من الفوم قبل مرحلة التشكييل 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 أو زيارة صفحتنا علي الفيس بوك: ; اوزيارة قناتنا على يوتيوب: www.youtube.com/channel/UC_6R4o8FW6CuIBjn9Lm4W6A/videos 🌐 أو زيارتنا على تويتر :-
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسراء جمعه
|التليفون:
|01272227795
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|برج الجوهري تقسيم المحافظه الجديده كفرالشيخ- تقسيم المحافظه الجديده
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074797
اتصل
اتصل
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل